O secretário-geral da CGTP-IN, Arménio Carlos, reafirmou hoje a necessidade do Governo alterar a lei do trabalho, argumentando que não se pode fazer uma política de esquerda com legislação laboral de direita.

Em declarações à Lusa, à margem do 11º Congresso da União dos Sindicatos de Coimbra, que decorreu na Figueira da Foz, o líder da CGTP-IN disse valorizar a reposição de "alguns rendimentos e direitos" dos trabalhadores no atual quadro político, com o Governo socialista apoiado pela esquerda parlamentar, mas considerou uma "questão de fundo" a revisão da legislação laboral.

"Não se pode fazer uma política de esquerda com uma legislação laboral de direita. Enquanto o Governo não mexer na legislação laboral dá sequência àquilo que foi feito anteriormente e nós não queremos isso", afirmou Arménio Carlos.