Actualidade

A Casa da Música, no Porto, recebe, no sábado, um concerto da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música dedicado a obras de compositores portugueses ativos na última década.

A atuação, denominada "Portugal XXI", está marcada para as 18:00 e incide sobre encomendas da Casa da Música e da Câmara de Matosinhos com obras de Clotilde Rosa (1930-2017), Carlos Caires, Isabel Soveral, Pedro Amaral e António Pinho Vargas.

O objetivo foi juntar "cinco dos compositores mais significativos" dos últimos anos em Portugal, explica a Casa da Música em comunicado.