Actualidade

A serra do Marão, em Vila Real, foi hoje palco do arranque do "projeto ambicioso" que quer plantar de um milhão de árvores por município, impulsionado pela associação ambientalista Quercus com o apoio das autarquias.

Em plena serra árida e fria, o secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, e o responsável pela Quercus, João Branco, calçaram as luvas, pegaram numa enxada e plantaram carvalhos.

Crianças da escola básica de Vendas, na Campeã, ajudaram neste ato simbólico que marcou o lançamento do projeto "Um milhão de árvores por município para salvar o clima".