Actualidade

Braga vai acolher a 'Final Four' da Taça da Liga de futebol até 2020, informaram hoje os presidentes da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, e da autarquia bracarense, Ricardo Rio.

"A Liga avançou com este modelo muito a pensar na ligação com o adepto e Braga soube entender e interpretar isso. É com muita satisfação que estaremos aqui até 2020, pelo espírito, vontade e compromisso demonstrados. Fizemos uma grande festa desta competição e que a próxima edição seja ainda mais inovadora", desejou Pedro Proença, numa curta declaração conjunta com o presidente da câmara de Braga.

"Este ano é especial para Braga, porque é Cidade Europeia do Desporto e foi feito um trabalho extraordinário que superou todas as expectativas. Ficámos com fome de mais e quisemos dar continuidade a este esforço", salientou Ricardo Rio.