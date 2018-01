Incêndios

Sete municípios afetados pelos incêndios de junho passado foram apoiados com 15,4 milhões de euros de financiamento comunitário e nacional para recuperação de infraestruturas, revelam dados da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

De acordo com informação fornecida à agência Lusa pela CCDRC, foram aprovadas 39 candidaturas no total, respeitantes aos municípios de Castanheira de Pera (oito candidaturas), Figueiró dos Vinhos, Penela e Sertã (seis), Pedrógão Grande e Góis (cinco) e Pampilhosa da Serra, com três projetos aprovados.

O investimento total elegível, financiado na totalidade por fundos públicos - 85% por verbas comunitárias do programa Centro 2020 e 15% pela contrapartida nacional assumida pelo Fundo de Emergência Municipal (FEM) -, ascende a 15,406 milhões de euros e ficou aquém do valor global de 17,2 milhões candidatado pelos mesmos municípios para recuperação de infraestruturas municipais, divulgado em agosto pelo Governo.