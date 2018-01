Actualidade

O Instituto Ricardo Jorge desenvolveu uma plataforma 'online' que vai permitir analisar o genoma completo do vírus da gripe, tecnologia que vai ser decisiva para aumentar o conhecimento na prevenção e controlo da doença, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge adianta que se trata da "primeira plataforma 'online' a nível mundial e de livre acesso" que "vai revolucionar a vigilância da gripe".

Segundo aquele organismo, qualquer laboratório do mundo pode ter acesso a esta plataforma bioinformática, denominada INSaFLu, que vai permitir "analisar o genoma completo do vírus da gripe, o que será decisivo para o aumento do conhecimento e inovação em áreas fundamentais para a prevenção e controlo desta doença".