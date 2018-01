Actualidade

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou hoje esperar que Portugal "continue a cumprir" os compromissos financeiros para com a Organização e reconheceu os "esforços" do país como "aliado chave" da Aliança.

Em conferência de imprensa no ministério da Defesa Nacional, em Lisboa, Jens Stoltenberg disse registar com agrado que Portugal "parou os cortes nos gastos com a Defesa e também que começou a aumentar".

"Contudo, eu espero que continuem porque precisamos de mais investimentos por parte dos Aliados para garantir que estamos a cumprir a promessa que fizemos na cimeira de Gales em 2014", afirmou.