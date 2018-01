Actualidade

O presidente da Câmara de Alcochete, Fernando Pinto, manifestou hoje a sua preocupação com a apanha ilegal de bivalves no rio Tejo, referindo que a atividade causa prejuízos para a economia, segurança e saúde pública.

"Preocupa-me a degradação e sujidade existente no espaço público, os problemas que são criados por via do desassoreamento do Tejo, os estragos existentes na ponte cais e no pontão, na praia dos Moinhos, em Alcochete, e na praia do Samouco", disse o presidente, citado em comunicado da autarquia enviado à agência Lusa.

Fernando Pinto refere que já reuniu com a Administração do Porto de Lisboa (APL) para tentar encontrar uma solução para o problema, explicando que a situação está a "atingir um nível bastante preocupante".