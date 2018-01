Actualidade

A XIII cimeira luso-brasileira, prevista para 02 de fevereiro, em Lisboa, foi adiada após acordo entre os chefes de Estado dos dois países, disse hoje à Lusa a Secretaria de Comunicação da Presidência do Brasil.

Segundo a fonte, o adiamento resulta de um pedido do Presidente brasileiro, Michel Temer, ao seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, que deseja permanecer no país para angariar apoios e garantir a aprovação da reforma no sistema de pagamentos de pensões, projeto que voltará a ser discutido no início de fevereiro pelo Congresso brasileiro.

Questionada, a Secretaria de Comunicação da Presidência do Brasil disse que ainda não há uma nova data prevista para o encontro, frisando que a cimeira foi adiada e não cancelada.