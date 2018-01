Actualidade

A circulação automóvel vai estar condicionada no sábado nas avenidas Dom Carlos I e 24 de Julho, em Lisboa, devido às obras finais de pavimentação do Largo de Santos, informou hoje o município.

Em comunicado, a Câmara de Lisboa precisa que, entre as 08:00 e as 12:00, haverá a "interrupção total da circulação na viragem da Avenida Dom Carlos I com a Avenida 24 de Julho".

Já das 13:00 às 17:00 será cortada a "viragem da Avenida 24 de Julho para a Avenida Dom Carlos I", acrescenta.