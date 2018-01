Actualidade

As seleções de andebol masculino da Espanha e da Suécia marcaram hoje encontro na final do Europeu da especialidade, que decorre em Zagreb, depois de baterem nas meias-finais França e Dinamarca, respetivamente.

A Suécia, quatro vezes campeã europeia, bateu a Dinamarca, campeã por duas ocasiões, por 35-34, embora tenha sido apenas depois do tempo extra, após uma igualdade a 28 no final do tempo regulamentar, enquanto a Espanha afastou a campeã do mundo em título, a França, por 27-23.

No duelo escandinavo, a Suécia, campeã em 1994, 1998, 2000 e 2002, entrou por cima do jogo e chegou ao intervalo a vencer por 16-14, tendo chegado aos cinco golos de vantagem antes da Dinamarca ter reduzido já perto do intervalo.