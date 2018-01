Actualidade

A discoteca Urban Beach, em Lisboa, reabre hoje com novas medidas de segurança implementadas, depois de o ministro da Administração Interna ter autorizado o espaço noturno a funcionar, após agressões por seguranças.

"O Urban Beach reabre hoje, mas será uma reabertura pequena, é um dia essencialmente para testar e verificar todos os equipamentos e medidas de segurança que foram tomadas. No sábado é que irá decorrer a grande reabertura do espaço", disse à Lusa fonte oficial do grupo K.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, autorizou a reabertura da discoteca Urban Beach, em Lisboa, que estava encerrada desde novembro de 2017 por questões de segurança e episódios de violência e agressões a clientes e transeutes por parte dos seguranças.