Síria

O grupo que reúne as principais fações opositoras sírias ao regime do Presidente Bachar al-Assad anunciou na sexta-feira que vai boicotar a conferência de paz organizada pela Federação Russa, em Sochi, no próximo mês.

"Tomou-se a decisão de não ir a Sochi", disse à agência Efe uma porta-voz da Comissão Suprema para as Negociações, depois de concluir a nona ronda de conversações de paz promovidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), em Viena.

Nestas conversações, que decorreram na capital austríaca na quinta e sexta-feira, participou uma delegação de Damasco e outra da oposição, que se reuniram, em separado, com o emissário da ONU para a Síria, Staffan de Mistura.