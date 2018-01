Actualidade

O português Lisandro Cuxi, vencedor do programa televisivo The Voice em França no ano passado, é um dos oito finalistas da final francesa da Eurovisão.

O jovem de 18 anos, com raízes cabo-verdianas, contou à Lusa que seria "um sonho" ir a Portugal representar a França neste concurso.

"Se eu passar na final, vai ser uma coisa muito especial. Ir ao meu país representar a França é qualquer coisa. Eu nasci em Portugal, vim para França e agora poderia ir novamente a Portugal. É um sonho", descreveu o cantor.