Actualidade

O centro de Cabul, capital do Afeganistão, foi abalado hoje por uma explosão "muito forte" pouco depois das 13:00 locais (08:30 em Lisboa), podendo avistar-se uma enorme nuvem de fumo.

Segundo testemunhos citados pela agência noticiosa France Presse (AFP), a explosão ocorreu no bairro onde se situam o Ministério do Interior afegão e a delegação da União Europeia (UE) no Afeganistão.

JSD // ZO