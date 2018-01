Síria

A Turquia reivindicou hoje a morte de 394 "terroristas" de diferentes milícias curdas e do grupo Estado Islâmico (EI) na primeira semana da intervenção militar que está a realizar no enclave de Afrin, no noroeste da Síria.

Num comunicado destinado a fazer um balanço da primeira semana da operação "Ramo de Oliveira", o Estado-Maior do Exército turco indica que está a coordenar a força aérea e unidades terrestres com as forças do opositor Exército Livre da Síria (ELS).

"Até ao momento, os aviões e helicópteros turcos destruíram 340 objetivos na zona de Afrin", lê-se no documento, que dá conta também de ter sofrido três baixas e 30 feridos entre as suas forças, enquanto nas do parceiro do ELS morreram 13 elementos e outros 24 ficaram também feridos.