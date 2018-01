Actualidade

Um tribunal regional da Guiné-Bissau ordenou a suspensão do congresso do PAIGC, principal partido no parlamento guineense, atendendo uma providencia cautelar intentada por um grupo de militantes, disse hoje à Lusa fonte partidária.

Segundo a fonte, a decisão do tribunal regional de Bissorã, que cobre toda zona norte da Guiné-Bissau, vai parar com o processo que ia levar a realização do nono congresso do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde.

O congresso deveria arrancar na próxima terça-feira e decorrer até 04 de fevereiro.