Actualidade

A coprodutora e distribuidora de vinhos Encostas d'Alqueva, que exporta para mais de 20 países e acaba de entrar no mercado russo, quer aumentar as vendas internacionais de um para seis milhões até 2020, disse o diretor-geral à Lusa.

"Entramos na Rússia com um vasto portfólio, que orgulha a Encostas d'Alqueva e o vinho português", afirmou Manuel Bio, salientando tratar-se de "um mercado relativamente novo em termos de consumo de vinho português e onde, durante muito tempo, não foi fácil entrar".

Em entrevista à agência Lusa, o diretor-geral justificou a aposta no mercado russo com a evolução que este tem vindo a registar em termos de importação de vinho português: "Nos últimos anos tem vindo a crescer a dois dígitos e já ocupa o 11.º lugar no 'ranking' de países importadores, com a expetativa de entrar no top 10 em 2018", afirmou.