Actualidade

As autoridades elevaram para, pelo menos, 40 o número de mortos e 140 os feridos causados pela explosão de uma ambulância armadilhada no centro de Cabul, capital do Afeganistão, já reivindicada pelos talibãs.

"O último balanço é de 40 mortos e 140 feridos encaminhados para os nossos hospitais", disse à agência notiviosa AFP o porta-voz do Ministério da Saúde Waheed Majroh.

Com base nos dados dos hospitais de Cabul, que estão a receber as vítimas do atentado, os números anteriores apontavam para a existência de 17 mortos.