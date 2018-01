Brexit

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, reúne-se na segunda-feira, em Bruxelas, com o negociador-chefe da Comissão Europeia para a saída do Reino Unido da União Europeia, Michel Barnier, revelou hoje o executivo açoriano.

No encontro, a decorrer da parte da manhã, Vasco Cordeiro, que também preside à Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas da Europa (CRPM), "vai analisar com Michel Barnier as implicações para as regiões europeias da decisão do Reino Unido de abandonar a União Europeia, nomeadamente ao nível do financiamento do próximo período de programação financeira após 2020", indica a nota do Governo dos Açores.

O socialista Vasco Cordeiro assume, desde setembro de 2014, a presidência da CRPM, organização de cooperação inter-regional que integra cerca de 160 regiões de 28 estados europeus.