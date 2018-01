Actualidade

O Governo evocou hoje os homens e mulheres que impediram o extermínio de pessoas perseguidas pelo regime nazi e reiterou o "firme compromisso" de Portugal "manter viva a memória do Holocausto", para que não volte a repetir-se.

No Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, o Governo português afirma, em comunicado, que se junta "a todos os que se recusam esquecer e que prestam homenagem às vítimas do extermínio e da desumanidade nazi".

Evoca também os "homens e Mulheres que, pela sua coragem e altruísmo, resgataram da morte milhares de judeus e outras vítimas do ódio nazi".