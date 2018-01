Actualidade

O ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, reafirmou hoje que a decisão da Google de instalar um centro de serviços ('hub tecnológico') em Oeiras, distrito de Lisboa, foi uma decisão empresarial, "sem qualquer espécie de intervenção do Governo".

A decisão da Google "é uma decisão empresarial que a Google tomou sem qualquer espécie de intervenção do Governo", frisou Pedro Siza Vieira, quando questionado pela agência Lusa sobre as críticas que o líder do PSD, Rui Rio, teceu no Expresso quanto à escolha da região de Lisboa para a instalação do centro de serviços da tecnológica americana.

No semanário Expresso de hoje, Rui Rio considera que se perdeu uma oportunidade para o Governo ser coerente com o discurso da descentralização e da desconcentração de serviços.