Actualidade

Magistrados do Ministério Público fizeram na sexta-feira de manhã buscas no Ministério das Finanças, confirmou hoje à Lusa fonte do gabinete do ministro Mário Centeno.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã (CM), na sua edição de hoje, não se conhecendo qual o motivo da ação dos magistrados.

Fonte do ministério confirmou à agência Lusa "a realização de ações inspetivas", garantiu a colaboração "de forma franca", colocando "à disposição das autoridades judiciárias todos os elementos solicitados".