Actualidade

O helicóptero de combate a incêndios florestais destinado à Madeira, no âmbito do concurso nacional para o aluguer de 55 aparelhos, deverá estar operacional a partir de 15 de junho, disse hoje o presidente do Governo Regional.

"Está tudo articulado com o Governo nacional para o aluguer de 55 helicópteros, um dos quais para a Madeira. Desde que o concurso esteja concluído e adjudicado, vem automaticamente para a Madeira", afirmou Miguel Albuquerque, realçando que a previsão aponta para 15 de junho, de modo a cobrir o período de verão.

O chefe do executivo madeirense fez estas declarações no Serviço Regional de Proteção Civil, onde se deslocou para proceder à entrega de dois drones e material de proteção individual para as equipas de salvamento e resgate em montanha.