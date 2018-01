Actualidade

As autoridades do norte do Mali informaram hoje que pelo menos 14 pessoas morreram depois de um ataque a um acampamento militar que suspeitam ser da responsabilidade de jihadistas.

O ataque ocorreu hoje na região de Timbuktu, perto da localidade de Soumpi.

Uma fonte de uma comunidade localizada na zona, falando sob anonimato por medo de represálias da parte dos jihadistas, disse que 14 pessoas morreram e 22 ficaram feridas.