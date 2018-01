Actualidade

O Ministério Público instaurou um inquérito a empresas de Vila Velha de Rodão, na sequência de uma participação de crime de poluição do rio Tejo apresentada pelo Ministério do Ambiente, revelou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR).

O inquérito está a ser "dirigido pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Castelo Branco", referiu fonte da PGR, sem esclarecer a designação das empresas nem especificar o número.

"Neste inquérito, o Ministério Público é coadjuvado pela Polícia Judiciária de Coimbra, com a colaboração da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), entidades que se encontram a realizar diligências de investigação", acrescenta a PGR.