Actualidade

O Presidente da República Checa, Milos Zeman, venceu hoje a segunda volta das eleições presidenciais, recebendo 51,8% dos votos, contra 48,2% do antigo presidente da Academia de Ciências Jiri Drahos, e garantiu um segundo mandato.

De acordo com os números do Instituto de Estatísticas da República Checa, Milos Zeman venceu a segunda volta das eleições presidenciais, tornando-se o terceiro presidente do país, a seguir a Vaclav Havel e Vaclav Klaus, desde a separação da Checoslováquia, em 1993.

O político de 73 anos já tinha sido eleito Presidente do país em 2013, naquela que foi a primeira eleição decidida pelos eleitores e não pelos deputados.