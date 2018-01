Óbito/Edmundo Pedro

O secretário-geral do PS, António Costa, lamentou hoje a morte do dirigente histórico socialista Edmundo Pedro, de quem lembra a "sua longa luta pela liberdade, antes e depois do 25 de Abril".

"Aos 99 anos deixa-nos mais um dos homens a quem devemos a nossa liberdade", afirma António Costa, numa declaração à Lusa.

Edmundo Pedro, militante antifascista, fundador e dirigente histórico do PS, morreu hoje, em Lisboa, aos 99 anos, disse à agência Lusa fonte do Partido Socialista.