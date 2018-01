Óbito/Edmundo Pedro

A vida de Edmundo Pedro, que morreu hoje os 99 anos, atravessou dois séculos, duas guerras mundiais e foi um protagonista da luta contra a ditadura salazarista, primeiro no PCP e depois no PS, de que foi fundador.

Até ao fim da vida, foi polémico, com um livro sobre "Pavel", militante histórico comunista caído em desgraça, ou com as afirmações críticas quanto ao PS durante a liderança de José Sócrates, quando falou em "clima de medo", em 2008, ou ainda quando disse que os regimes comunistas eram piores do que o fascismo.

"Fui vítima de Salazar, mas as ditaduras comunistas eram muito piores", afirmou numa das suas últimas entrevistas, ao jornal i, em fevereiro de 2017.