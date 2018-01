Actualidade

Os 155 portugueses no Luxemburgo, que alteraram o nome no ano passado, representaram 41% dos 377 pedidos aprovados pelo Ministério da Justiça, no âmbito da lei da naturalização.

A lei da nacionalidade permite escolher o nome que passará a figurar no bilhete de identidade luxemburguês, eliminando ou acrescentando nomes próprios e apelidos, ou adotando o nome "aos usos em vigor no Luxemburgo".

"No caso dos cidadãos portugueses que obtiveram a nacionalidade luxemburguesa, os pedidos mais frequentes visam diminuir o número de elementos do nome de família", disse à Lusa fonte do Ministério da Justiça.