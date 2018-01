Actualidade

Uma empresa de Vila Nova de Famalicão dedicada ao desenvolvimento de fios têxteis "com performances inovadoras" tem como "sonho" fazer o "verdadeiro fato" do Homem Aranha, sendo já uma referência na área da inovação no setor têxtil.

Criada em 2015, a Inofavil vai apresentar hoje, em Munique (Alemanha), na ISPO, a principal feira internacional dedicada à área do desporto e 'outdoor', as suas mais recentes joias: tecidos feitos com fios capazes de transformar a luz solar em energia térmica, fios com libertação de vitamina E, fios com capacidade de gestão de humidade e fios termorreguladores com capacidade de regular a temperatura corporal.

À agência Lusa, um dos responsáveis pela empresa, Rui Martins, explicou que um dos traços diferenciadores da Inovafil é a ligação com a Universidade do Minho.