Actualidade

O secretário de Estado das Comunidades Portugueses começa na segunda-feira uma visita de trabalho ao Reino Unido, tendo como pano de fundo o reforço da cooperação consular, cultural, social e empresarial, indica hoje uma nota oficial.

Segundo o documento, José Luís Carneiro estará no Reino Unido até quarta-feira, com passagens por Manchester (Inglaterra), Wrexham (País de Gales), onde assinará o primeiro protocolo de cooperação com um município da Grã-Bretanha, e Glasgow (Escócia).

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português salienta na mesma nota que, além do reforço da cooperação, a visita pretende contribuir para "uma maior satisfação das necessidades das comunidades portuguesas" naquelas regiões.