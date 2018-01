Actualidade

Dois anos depois do fim da política do filho único, que durante décadas atormentou as mulheres na China, as taxas de natalidade continuam a cair e agora são os próprios chineses que resistem a ter outro filho.

Segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística, o número total de nascimentos na China diminuiu aproximadamente 630 mil em 2017 em comparação com 2016, enquanto a população com mais de 60 anos aumentou de 16,7% para 17,3%, entre 2016 e 2017.

Em 01 de janeiro de 2016 entrava em vigor a reforma legislativa que permitiu a todos os casais chineses terem dois filhos, pondo fim a quase quatro décadas de um rigoroso controle de natalidade que, segundo estimativas, evitou cerca de 400 milhões de nascimentos e acabou por causar estragos na pirâmide populacional.