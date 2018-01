Cabul/atentado

As autoridades do Afeganistão elevaram hoje para 103 o número de mortos causados pelo atentado ocorrido no centro de Cabul, no sábado, e já reivindicado pelos talibãs.

O ministro da Administração Interna, Wais Ahmad Barmak, informou também que o número de feridos no ataque é de 235 e acrescentou que entre as vítimas estão polícias.

O atacante conduziu uma ambulância com explosivos e conseguiu passar por um controlo de segurança dizendo que estava a levar um doente para o hospital.