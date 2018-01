Open da Austrália

O tenista suíço Roger Federer conquistou hoje o Open da Austrália pela sexta vez e atingiu os 20 títulos do Grand Slam, ao derrotar na final o croata Marin Cilic, em cinco 'sets'.

Na sua sétima final em Melbourne - 30.ª em 'majors' - o número dois do mundo, com 36 anos, impôs-se por 6-2, 6-7 (5-7), 6-3, 3-6 e 6-1, após três horas e sete minutos de encontro, para a elevar a duas dezenas o recorde masculino de vitórias nos quatro torneios do Grand Slam. No total, soma 96 títulos ATP.

Cilic, de 29 anos, procurava na Austrália o segundo triunfo num dos principais torneios mundiais, depois de ter vencido o US Open em 2014 e após ter chegado à final de Wimbledon no ano passado. O croata vai subir do sexto ao terceiro lugar do 'ranking' mundial.