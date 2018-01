Actualidade

O líder do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, defendeu hoje aumentos salariais na função pública em 2019, contrariando a posição do porta-voz do PS João Galamba, afirmando que não se trata da "opinião de um partido".

"Não é matéria de opinião, é uma matéria de facto. Há estagnação salarial em Portugal e temos responsabilidades de tomar medidas para a valorização dos salários, para que o crescimento económico esteja ao serviço de quem deve estar, de quem trabalha", afirmou aos jornalistas, a meio de uma vista à feira da Galinheiras, em Lisboa.

Em entrevista à TSF, no sábado, o deputado e porta-voz socialista João Galamba admitiu que "dificilmente haverá aumentos para a função pública em 2019", tese contrariada pela líder bloquista.