Quatro casos de doença dos legionários foram detetados no Hospital CUF Descobertas, em Lisboa, anunciou hoje a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

"Todos os doentes são mulheres e todas se encontram estáveis", adianta Graça Freitas num comunicado publicado no 'site' da DDS.

As autoridades de saúde, em articulação com o conselho de administração do Hospital CUF Descobertas e em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge "iniciaram a necessária intervenção junto do Hospital", estando a ser aplicadas as medidas necessárias para interromper a transmissão, adianta.