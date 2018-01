Actualidade

O Hospital CUF Descobertas, em Lisboa, informou hoje que está a dar prioridade ao tratamento dos quatro doentes a quem foi diagnosticada a doença dos legionários, adiantando que se encontram "estáveis e com prognóstico positivo".

De acordo com um comunicado do hospital, a unidade de saúde "diagnosticou quatro casos de doentes com doença dos Legionários, os quais foram de imediato reportados à Direção Geral de Saúde".

O Hospital CUF Descobertas informa ainda que dispõe de "procedimentos de controlo epidemiológico e de segurança muito rigorosos que foram agora reforçados de forma preventiva".