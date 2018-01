'Legionella'

O diretor clínico adjunto do hospital CUF Descobertas, em Lisboa, assegurou hoje que foram efetuados todos os tratamentos necessários para resolver uma possível contaminação com a doença dos legionários naquela unidade de saúde.

Paulo Gomes admitiu ainda, em conferência de imprensa, que as águas quentes sanitárias podem ser a origem dos casos diagnosticados com doença dos legionários na unidade, embora sublinhasse que ainda não existe confirmação que a origem fosse no hospital.

O primeiro caso foi diagnosticado na madrugada de sábado e o segundo durante a tarde. "Existem quatro casos confirmados, duas utentes e duas funcionárias, que estão estáveis e com prognóstico positivo", afirmou Paulo Gomes, diretor clínico adjunto do hospital CUF Descobertas.