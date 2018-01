Actualidade

Os portugueses Diogo Gonçalves e André Almeida regressaram hoje aos convocados do Benfica para o embate com o Belenenses, referente à 20.ª jornada da I Liga de futebol, num lote de 20 convocados sem Eliseu e Krovinovic.

O técnico Rui Vitória optou por chamar o extremo Diogo Gonçalves, que tinha ficado de fora do triunfo (3-0) diante do Desportivo de Chaves, assim como o defesa André Almeida, enquanto o internacional português Eliseu continua de fora dos eleitos, por opção.

Já o médio croata Krovinovic enfrenta uma longa paragem, depois ter sofrido uma rotura de ligamentos no joelho direito no encontro com os flavienses.