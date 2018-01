Eurovisão 2018

Capital portuguesa recebe hoje o testemunho de Kiev como cidade anfitriã do Festival da Eurovisão.

Tem lugar hoje, pelas 12h, a cerimónia oficial de passagem de testemunho da cidade ucraniana de Kiev como anfitriã da final de 2017 do Festival da Eurovisão da Canção à cidade alfacinha, que vai ser palco da edição de 2018 desta competição internacional.

Segundo informação oficial divulgada pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), a que o Destak teve acesso, o presidente da autarquia lisboeta, Fernando Medina, vai receber das mãos do seu homólogo, o ex-pugilistaVitaliy Klitschko, o testemunho, numa cerimónia que decorrerá no Salão Nobre da CML e que será transmitida em direto para todos os países que integram a União Europeia de Radiodifusão.

De salientar ainda que, no evento, serão apurados, através de sorteio, «os países que vão receber as semifinais deste festival já bem conhecido de todos os portugueses e que em 2017 foi ganho pelo cantor português Salvador Sobral com a canção Amar pelos Dois».