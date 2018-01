Actualidade

O FC Porto acionou a cláusula de cedência do avançado Gonçalo Paciência ao Vitória de Setúbal, que permite aos 'dragões' resgatarem o futebolista durante o mês de janeiro, disse hoje à agência Lusa fonte do clube sadino.

Depois de o conjunto setubalense ter tido conhecimento da pretensão dos portistas, o presidente do clube, Vítor Hugo Valente, falou com o atacante, eleito no sábado o melhor jogador da final da Taça da Liga diante do Sporting [triunfo 'leonino' por 5-4 nas grandes penalidades, após 1-1 no tempo regulamentar], para saber qual a sua vontade.

Gonçalo Paciência, de 23 anos, transmitiu ao dirigente que não poderia continuar no Bonfim, uma vez que o FC Porto é o "clube do coração", adiantou a mesma fonte do clube sadino, formação que perde assim o seu melhor marcador com 11 golos na presente época (cinco no campeonato, cinco na Taça da Liga e um na Taça de Portugal).