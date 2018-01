Actualidade

O crescimento do preço do petróleo pode ter um impacto negativo na economia portuguesa, mas economistas contactados pela agência Lusa consideram que a subida estimada para 2018 não é preocupante e será "acomodada facilmente".

Depois de em janeiro o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em março, ter ultrapassado os 70 dólares no fecho das transações pela primeira vez desde dezembro de 2014, a Lusa contactou analistas para compreender que impacto é que esta subida significativa pode ter na economia portuguesa.

"Do nosso ponto de vista ainda não são subidas preocupantes, basta pensar no que aconteceu nos últimos anos, quando chegámos a ter petróleo acima dos 100 dólares, obviamente que na altura teve alguns impactos, mas neste momento a economia mundial está bastante maior do que era nessa altura, o que significa que é um valor aceitável", disse à agência Lusa o economista-chefe do banco Montepio, Rui Bernardes Serra.