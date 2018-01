Actualidade

Analistas contactos pela agência Lusa consideram que, apesar da subida do preço do barril de petróleo no início deste ano, a cotação deverá manter-se em 2018 nos 70 dólares, um máximo desde dezembro de 2014.

Em declarações à agência Lusa, o diretor da banca 'online' do Banco Carregosa, João Queiroz, explicou que "a tendência de recuperação da cotação do Brent crude, que parece ter-se iniciado em dezembro passado (próximo dos 61 dólares por barril), refletiu as contínuas quedas dos 'stocks' semanais e os fenómenos atmosféricos que podem continuar a fomentar alguma procura, o que é sazonal".

João Queiroz estimou, assim, que a cotação se mantenha entre os 65 e os 70 dólares por barril, acrescentando que, acima destes valores, pode surgir "alguma dificuldade em registar maior progressão", já que "o potencial de instabilidade geopolítica no Médio Oriente poderá alimentar uma parte da incerteza no preço", tendo ainda em conta "o aumento da oferta por parte dos Estados Unidos".