Actualidade

Portugal manteve em 2017 o 14.º lugar no 'ranking' que avalia os serviços de saúde dos europeus, melhorando em alguns indicadores, mas com posições menos favoráveis ao nível das infeções hospitalares e do número de das cesarianas.

Elaborado pela organização Health Consumer Powerhouse, o Euro Health Consumer Index (EHCI) é uma classificação anual dos sistemas de saúde nacionais da Europa, com base em indicadores de seis áreas temáticas: direitos e informação dos doentes, acessibilidade, resultados, diversidade e abrangência dos serviços prestados, prevenção e produtos farmacêuticos.

Entre os 35 países avaliados, Portugal obteve a 14.ª posição, a mesma que já tinha obtido em 2016, continuando ainda de fora do "clube dos 800", ou seja, dos países que obtiveram 800 pontos nos indicadores avaliados, para os quais o máximo é mil.