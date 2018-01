Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber os parceiros económicos e sociais entre quarta-feira e segunda-feira, no Palácio de Belém, e em breve receberá os partidos com representação parlamentar.

Esta informação consta de uma nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, onde se lê que "o chefe de Estado inicia esta quarta-feira uma nova ronda das habituais consultas com os parceiros sociais" e que "as regulares consultas" com os partidos políticos "seguir-se-ão em breve".

Segundo a mesma nota, na quarta-feira o Presidente da República irá receber a Confederação do Turismo Português (CTP) e a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e, na sexta-feira, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e Confederação Empresarial de Portugal (CIP).