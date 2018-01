Actualidade

A diretora-geral da Saúde manifestou-se hoje satisfeita com a posição de Portugal no 'ranking' que avalia os cuidados de saúde dos europeus, sublinhando a melhoria em áreas como a espera nas urgências e a saúde oral.

"De um modo geral, estamos satisfeitos com a posição pois são 35 países e Portugal ocupa a 14.ª posição, pelo segundo ano consecutivo. Isto tem que ver com a consistência do nosso trabalho e com a ação junto dos doentes", afirmou Graça Freitas.

A responsável sublinhou que Portugal vem da 20.ª posição e que agora já está à frente de países como Espanha, Reino Unido e Irlanda, mas diz que "o objetivo é melhorar sempre".