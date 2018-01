Actualidade

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, anunciou hoje que vai nomear esta semana um novo primeiro-ministro, justificando a sua decisão com a falta de consenso entre os partidos, como estava previsto no acordo patrocinado pela comunidade internacional.

"Vou indicar o nome do primeiro-ministro e peço aos guineenses que me acompanhem", disse o chefe de Estado, em declarações no aeroporto de Bissau, vindo da Etiópia, onde participou em reuniões da comunidade de países da Africa Ocidental e da União Africana.

O Presidente referiu que o novo primeiro-ministro terá como "única tarefa" preparar as próximas eleições legislativas, previstas para este ano, mas que ainda não têm data marcada.