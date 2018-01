Actualidade

Um homem morreu hoje no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, na sequência do incêndio do dia 13, em Tondela, elevando para 11 o número de vítimas mortais, disse à Lusa fonte da unidade hospitalar.

O homem, de 57 anos, que estava internado no Hospital de Santa Maria, na sequência do incêndio em Vila Nova da Rainha, faleceu hoje, às 03:00, acrescentou a mesma fonte.

No hospital de Santa Maria (Centro Hospitalar Lisboa Norte) permanece internado um outro, de 70, vítima do incêndio que se mantém "estável", adiantou.