Actualidade

A justiça guineense autorizou hoje a realização, a partir de terça-feira, do congresso do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde (PAIGC), que estava suspensa por uma providência cautelar.

O Tribunal Regional do Norte da Guiné-Bissau emitiu hoje um despacho em que suspende os efeitos da providência cautelar intentada por um grupo de militantes do PAIGC, principal partido no Parlamento guineense, disseram à Lusa fontes judiciais.

Sete militantes do PAIGC intentaram uma providência cautelar no tribunal de Bissorã a pedir a suspensão do nono congresso daquele partido, com início agendado para terça-feira.